Pablo Annys ambieert de burgemeesterssjerp en is lijsttrekker. Momenteel is hij schepen van Sociale Zaken, Werk en Ondernemen in Brugge en afgelopen zondag behaalde hij een zetel in het Vlaams Parlement. Na Annys volgen Annick Lambrecht op plaats twee en Mathijs Goderis op plaats drie. Dolores David duwt de lijst.