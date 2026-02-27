In het stadhuis van Oostende staat voortaan een brailleprinter in de lokettenzaal. De stad wil zo haar dienstverlening toegankelijker maken voor mensen met een visuele beperking.
Medewerkers kunnen documenten en formulieren meteen omzetten naar braille, zodat bezoekers alles zelfstandig kunnen volgen. Blinden en slechtzienden moeten wel vooraf een afspraak maken.
De printer stond vroeger in de bibliotheek, maar daar gebruikte bijna niemand hem. De brailleprinter krijgt nu een tweede leven in het stadhuis.
De redactie