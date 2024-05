In totaal wordt bijna 750 vierkante meter grond onthard. Een circulair project met hergebruik van oude bouwmaterialen.





Landschapsarchitect Gianni De Clercq : "We spreken over de bakstenen uit het gebouw die we gestapeld zullen toepassen in schanskorven die tegelijk als zitelementen en kleine muurtjes in de parkzone zullen geïntegreerd worden waardoor je altijd de link met het gebouw zal zien. Het is tegelijk ook een basis voor muurvegetatie, insectenhotel enzoverder."

De parktuin zal ook dienst doen als veilige fietsdoorsteek met verharde paadjes van 3 meter breed.

"Het is een soort moderne ruïne die gecreëerd wordt", zegt burgemeester Jan Seynhaeve. "Maar ook vooral een heel mooie groene omgeving, het centrum van Moorsele wordt op die manier verbonden met de wijk het Vrije op een mooie fietsveilige en wandelvrije manier."



De werken zullen drie maanden duren en kosten zo’n 600 000 euro.