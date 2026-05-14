De rechtbank was scherp in haar oordeel. "De feiten getuigen van een gevaarlijke en oneerlijke ingesteldheid en een totaal gebrek aan normbesef", staat in het vonnis. Ook wees de rechtbank op het herhaald karakter van de feiten en op eerdere veroordelingen van de man voor gelijkaardige feiten.

Volgens de rechters liet het onderzoek "geen enkele twijfel" bestaan dat de man na zijn schrapping dagelijks patiënten bleef bezoeken en medische handelingen stelde. Daarbij zou hij ook bewust geprobeerd hebben onder de radar te blijven door verschillende oproepnummers te gebruiken.

Naast de gevangenisstraf van twee jaar kreeg de beklaagde ook een geldboete van 64.000 euro opgelegd. Daarnaast werd 185.000 euro verbeurd verklaard.

Een tweede beklaagde, een actieve huisarts die voorschriften uitschreef voor patiënten van de ex-arts, werd schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Voor hem sprak de rechtbank een opschorting van uitspraak uit voor drie jaar.