Voormalige huisarts krijgt celstraf voor illegale medische praktijk en witwassen
De rechtbank in Ieper heeft een voormalige huisarts uit Koekelare veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 64.000 euro. De man bleef na zijn schrapping bij de Orde der Artsen patiënten behandelen en maakte zich volgens de rechtbank schuldig aan onder meer onwettige uitoefening van de geneeskunde, valsheid in geschrifte en witwassen.
Volgens het vonnis bleef de ex-huisarts, die in 2020 van de lijst van de Orde der Artsen werd geschrapt, ook nadien patiënten ontvangen, huisbezoeken afleggen en medicatie verstrekken. Hij zou daarbij jarenlang medische handelingen hebben uitgevoerd zonder vergunning.
Uit het onderzoek bleek dat hij medicatie verdeelde en verkocht, voorschriften gebruikte via een andere actieve huisarts en betalingen ontving via cash of overschrijvingen. Bij huiszoekingen en controles trof de politie onder meer medicatie, spuiten, medische dossiers en grote geldbedragen aan.
Geen twijfel
De rechtbank was scherp in haar oordeel. "De feiten getuigen van een gevaarlijke en oneerlijke ingesteldheid en een totaal gebrek aan normbesef", staat in het vonnis. Ook wees de rechtbank op het herhaald karakter van de feiten en op eerdere veroordelingen van de man voor gelijkaardige feiten.
Volgens de rechters liet het onderzoek "geen enkele twijfel" bestaan dat de man na zijn schrapping dagelijks patiënten bleef bezoeken en medische handelingen stelde. Daarbij zou hij ook bewust geprobeerd hebben onder de radar te blijven door verschillende oproepnummers te gebruiken.
Naast de gevangenisstraf van twee jaar kreeg de beklaagde ook een geldboete van 64.000 euro opgelegd. Daarnaast werd 185.000 euro verbeurd verklaard.
Een tweede beklaagde, een actieve huisarts die voorschriften uitschreef voor patiënten van de ex-arts, werd schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Voor hem sprak de rechtbank een opschorting van uitspraak uit voor drie jaar.