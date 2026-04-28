Voormalig visserij-aalmoezenier Dirk Demaeght is overleden, dat meldt Erfgoed Visserij Oostduinkerke. Hij werd geboren in 1949 en werd in 1978 tot priester gewijd. In het begin van zijn loopbaan was hij actief als godsdienstleraar in Kortrijk, later werd hij directeur van de visserijschool in Oostende.
Vanaf 1992 nam hij een belangrijke rol op binnen de vissersgemeenschap, waar hij instond voor kerkelijke uitvaarten van op zee overleden vissers en steun bood aan hun families. Na zijn officiële pensionering in 2014 bleef hij nog enkele jaren actief op vrijwillige basis.
De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 8 mei om 10 uur in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Oostende.
