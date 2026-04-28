Aanmelden
Nieuws
Koksijde

Voor­ma­lig vis­se­rij-aal­moe­ze­nier Dirk Demaeght uit Oost­duin­ker­ke overleden

Dirk Demaeght

Voormalig visserij-aalmoezenier Dirk Demaeght  is overleden, dat meldt Erfgoed Visserij Oostduinkerke. Hij werd geboren in 1949 en werd in 1978 tot priester gewijd. In het begin van zijn loopbaan was hij actief als godsdienstleraar in Kortrijk, later werd hij directeur van de visserijschool in Oostende.

Vanaf 1992 nam hij een belangrijke rol op binnen de vissersgemeenschap, waar hij instond voor kerkelijke uitvaarten van op zee overleden vissers en steun bood aan hun families. Na zijn officiële pensionering in 2014 bleef hij nog enkele jaren actief op vrijwillige basis.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 8 mei om 10 uur in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Oostende.

Redactie
Overlijden

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Onduidelijk overlijden Oostende
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat
Noodfluitjes

Gratis noodfluitjes in Brugge: “Eenvoudig hulpmiddel kan van groot belang zijn”
408 BB RECHTS estafettewzc

Woonzorggroep GVO rijdt 195 kilometer in estafette op duofiets: "uitgedaagd door Kobe Ilsen"
Ruiselede riool 03

Nadat riool verkeerdelijk werd dicht gebetonneerd: Wingene gaat riolering volledig vernieuwen
Mishandelde kat 3

Kat Cleo zwaar mishandeld, eigenaar doet oproep naar getuigen
Ventilus

Kritiek op Ventilus-vergunning: “Fundamentele bezorgdheden genegeerd”
Aanmelden