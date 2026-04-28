Voormalig visserij-aalmoezenier Dirk Demaeght is overleden, dat meldt Erfgoed Visserij Oostduinkerke. Hij werd geboren in 1949 en werd in 1978 tot priester gewijd. In het begin van zijn loopbaan was hij actief als godsdienstleraar in Kortrijk, later werd hij directeur van de visserijschool in Oostende.

