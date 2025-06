Jolan F., een voormalige sportief directeur van de intussen failliete voetbalclub KSV Roeselare, is woensdag in de Kortrijkse correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van 4 jaar voor oplichting en valsheid in geschrifte. Met valse beloftes en veel grootspraak meende hij de club te kunnen redden, maar daar kwam niets van in huis.