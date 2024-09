De neef van de sluismeester kwam snel als verdachte in het vizier. Hij had na veertig jaar zijn vader opgevolgd, maar nam in maart 2022 ontslag als sluismeester. De beklaagde gaf toe dat hij die avond na een feestje een tocht langs de bewuste sluizen maakte. "Hij wilde eens kijken wat er allemaal veranderd was, maar is nergens binnen geweest", pleitte meester Luc Arnou.

Zijn medepleiter Michele Walgraeve benadrukte dan weer dat de sluismeester op basis van het telefonieonderzoek de feiten niet gepleegd kan hebben. Zo zou hij bijvoorbeeld pas na een vermeende sabotage in Zeebrugge aangekomen zijn.

De rechter doet uitspraak op 17 oktober.