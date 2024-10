Het lichaam van Kongolo (38) is dinsdagnacht gevonden in de Lorkstraat, in de buurt van zijn appartement in Wevelgem. Een buurtbewoner verwittigde de hulpdiensten, die hem nog probeerden te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.

Het parket heeft een wetsdokter aangesteld, die samen met de onderzoeksrechter en het labo ter plaatse is gegaan.

Een autopsie zal verder uitsluitsel moeten geven over de doodsoorzaak van de man. Het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden loopt volop.

Kongolo was meerdere keren Belgisch kampioen en vice-Europees Kampioen. Op sociale media komen bedroefde reacties binnen het vechtsportmilieu.