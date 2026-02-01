Voormalig Belgisch kampioene wielrennen Jesse Vandenbulcke opzettelijk aangereden op training: “Ze reed opzettelijk tegen mijn achterwiel”
Ex-Belgisch kampioene wielrennen Jesse Vandenbulcke uiti Geluwe is bewust achtervolgd én aangereden op training. Ze deelt haar verhaal op Instagram. Die post sluit ze af met een boodschap: "Verkeersagressie hoort nergens thuis. Zeker niet tegenover fietsers."
Het incident begon volgens Vandenbulcke toen een vrouw met haar auto zonder te kijken haar oprit afreed en haar bijna aanreed. Nadat de renster de vrouw daarop aansprak, escaleerde de situatie.
De bestuurster zou haar kilometerslang hebben achtervolgd, sneed haar de weg af en moest zelfs versterking oproepen. Even later zou de vrouw met haar auto opzettelijk tegen het achterwiel van Vandenbulcke zijn gereden, toen ze een grindpad opreed.
“Dit had fataal kunnen aflopen. Verkeersagressie is levensgevaarlijk.”
Vandenbulcke viel, maar na onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat ze daar geen breuken heeft aan overgehouden. De automobiliste pleegde vluchtmisdrijf.
De politie onderzoekt de zaak.