Met nog maar negen broeders leven de Karmelieten samen in het klooster in Brugge, al is er plaats voor meer mensen. Daarom konden celibataire mannen tussen 18 en 40 jaar er drie maanden proefdraaien om te weten of het kloosterleven iets voor hen is. Drie mensen toonden interesse.

Het programma heet "Come and See" en richt zich vooral op buitenlanders. Daarom was er nu zelfs een campagnevideo in het Engels. Vorig jaar organiseerden de Karmelieten de ‘stage’ al een keer, met succes. Twee deelnemers van toen zijn ondertussen novice.