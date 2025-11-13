Het ongeval gebeurde in de buurt van het station van Deinze, sindsdien ligt het treinverkeer stil op de verbinding met Lichtervelde. Dat zorgt voor vertragingen en hinder voor mensen die via die lijn aansluiting moeten maken op een andere trein.

De NMBS zet vervangbussen in en de treinen worden, in de mate van het mogelijke, omgeleid.