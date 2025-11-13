6°C
Lichtervelde

Voor­lo­pig geen trein­ver­keer tus­sen Lich­ter­vel­de en Deinze

2022-05-30 00:00:00 - Hinder bij openbaar vervoer: zo voelen we de stakingsdagen

De avondspits op het spoor begint in onze provincie met vertragingen op de lijn tussen Lichtervelde en Deinze. Dat komt door een ongeval in Deinze.

Het ongeval gebeurde in de buurt van het station van Deinze, sindsdien ligt het treinverkeer stil op de verbinding met Lichtervelde. Dat zorgt voor vertragingen en hinder voor mensen die via die lijn aansluiting moeten maken op een andere trein.

De NMBS zet vervangbussen in en de treinen worden, in de mate van het mogelijke, omgeleid.

