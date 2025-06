Het stadsrandbos is opgenomen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waar ook het golfterrein in is voorzien. De landbouwer is de enige met wie voorlopig geen akkoord is gesloten. Daardoor wou Knokke-Heist hem onteigenen en haalde daarover ook zijn gelijk bij de rechter, maar in beroep is het de landbouwer die nu wint.

"De gemeente heeft de noodzaak om de man te onteigenen niet genoeg gemotiveerd," zegt de rechter in beroep. De gemeente gaat zich nu beraden over hoe het verder moet.