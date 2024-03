Vorig jaar is voor bijna tien miljoen euro aan zand aangevoerd, op de stranden van De Haan en Knokke-Heist. De twee jaren daarvoor was dat zelfs dubbel zoveel. Voor dit jaar is drie miljoen euro vrij, voor zandaanvoer op de stranden van Oostende, De Haan-Wenduine en Blankenberge. Maar die werken gaan voorlopig niet door.

"Het budget van 2024 wordt doorgeschoven naar volgend jaar," zegt Maertens. "Eerst moet er volgens de minister een evaluatie komen aan de hand van de resultaten van de veiligheidstoetsing van de zeewering. Die veiligheidstoetsing wordt om de zes jaar uitgevoerd, om een totaaloverzicht te bekomen."