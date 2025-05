Voor voetgangers en fietsers zijn er omleidingen voorzien. In fase 1 verlopen deze via het Bargeplein of de oversteekplaats ter hoogte van de Oostmeers. Tijdens fase 2 wordt een omleiding voorzien via het Stationsplein en de Hendrik Brugmansstraat, in beide richtingen.

“Deze voorbereidende werkzaamheden zijn noodzakelijk om de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving mogelijk te maken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.