De kusthotels noteren bij de start van de vakantie ongeveer evenveel boekingen als vorig jaar bij de start van de kerstvakantie. De grootste bezetting in de hotels is op oudejaarsavond. Die avond ligt het de gemiddelde bezetting voorlopig op 60 procent.

Weekend tussen kerst en nieuwjaar

Verder is ook het weekend tussen kerst en nieuwjaar gegeerd. "Traditioneel komen er nog tal van extra boekingen bij net voor of tijdens de kerstvakantie. Ook ligt de bezetting tijdens de eerste week lager dan tijdens de tweede week", klinkt het bij Westtoer.

Vorig jaar werden bij de start en tijdens de vakantie nog 25 procent extra overnachtingen gereserveerd.