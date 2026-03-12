Voor­al een uit­da­ging voor mezelf”: Zedel­gem­se com­po­nist schrijft elke dag van het jaar nieuw werk

Tom collier

Een jaar lang elke dag een nieuwe muzikale compositie maken: dat is de opmerkelijke prestatie van componist Tom Collier. Met zijn project ‘Caricatunes’ schreef hij 365 unieke stukken, die hij allemaal online publiceerde.

Tom Collier begon het project als een persoonlijke uitdaging. Elke dag moest hij minstens één minuut muziek componeren, meestal voor een symfonische bezetting. “Ik heb een jaar lang elke dag een compositie gemaakt en die gepubliceerd op een website. Nu staan er 365 tunes klaar om beluisterd te worden”, zegt hij.

Discipline geleerd

Het dagelijkse ritme bleek niet altijd evident. “De ene dag is de andere niet. Ik ben mezelf ook een paar keer tegengekomen dat het moeilijker was”, vertelt Collier. “Maar het belangrijkste dat ik geleerd heb, is discipline.”

Toch leverde het project hem ook veel inspiratie op. Volgens de componist kan zelfs een eenvoudig idee uitgroeien tot een volwaardig muziekstuk.

Toch niet helemaal voorbij

Hoewel het jaarproject nu afgerond is, stopt het verhaal niet. “Ik vind het niet jammer dat het gedaan is. Ik heb een enorme drive en veel inspiratie gevonden. Sommige composities wil ik nu verder uitwerken tot langere stukken.”

