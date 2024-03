Inktvis spant de kroon als meest aangevoerde soort. Afgelopen jaar ging het om een vangst van 2.620 ton, wat 16 procent meer is dan in 2022. De totale omzet van de soort kwam in 2023 neer op 10,6 miljoen euro. Tong, op plaats twee als meest aangevoerde soort (2.260 ton), vertegenwoordigt opnieuw bijna de helft van de gerealiseerde omzet van de Belgische visserij, namelijk 39,4 miljoen euro. Schol (2.314 ton) staat met een aanvoerwaarde van 7,3 miljoen euro op plaats drie.

Verder in het rijtje van meest aangevoerde soorten: roggen, ponen, scharretong, zeeduivel, tongschar, haai, sint-jakobsschelp. Langoustines en garnalen zijn uit de top tien verdwenen. In 2023 werd er slechts 251 ton garnalen aangevoerd, dat is een daling met 77 procent ten opzichte van 2022.