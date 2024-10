De politierechtbank van Veurne boog zich vanmorgen over een uitzonderlijke snelheidsovertreding. Begin dit jaar hadden boze boeren heel wat plaatsnaamborden omgekeerd uit protest. Een bestuurder die veel te snel reed, gebruikt de omgekeerde borden nu om te ontsnappen aan een zwaardere sanctie.

"Wij zijn ervan overtuigd dat het een niet rechtsgeldig verkeersbord is waardoor we terugvallen om de gewone snelheidsbeperking van 70 km/u. Dat is ook wat de politierechter zegt in dit vonnis. Hij volgt onze stelling", zegt zijn advocaat Thomas Bailleul.

En geflitst worden aan 86 km per uur waar je 70 mag, is helemaal anders dan het 86 rijden in een bebouwde kom, waar maar 50 mag.

"Hij reed te snel. Hij reed 86 km/u en dat is te snel waar je maar 70 mag. Het openbaar ministerie wou een verkeersinbreuk weerhouden op basis van de 50km/uur-regel", zegt advocaat Thomas Bailleul.