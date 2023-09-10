17°C
Ieper Heuvelland

Gemeen­te Heu­vel­land schul­dig aan onop­zet­te­lij­ke doding na dode­lijk onge­val op speelplein

Doel kemmel ongeval

De rechtbank van Ieper heeft de gemeente Heuvelland schuldig verklaard aan onopzettelijke doding na het dodelijke ongeval op een speelterrein in Kemmel waarbij een jongen van tien om het leven kwam. De gemeente moet de familie van het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 143.000 euro betalen.

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, sprak een eenvoudige schuldigverklaring uit tegen de gemeente Heuvelland voor onopzettelijke doding en voor inbreuken op het Wetboek van economisch recht over het uitbaten van speelterreinen.

De zaak draait rond het tragische ongeval waarbij een metalen voetbaldoel op een speelterrein in Kemmel omviel en terechtkwam op een 10-jarig jongetje, dat daarbij om het leven kwam.

Volgens de rechtbank had de gemeente als uitbater van het terrein meer zorgvuldigheid moeten betrachten bij de controle en beveiliging van het materiaal. De gemeente kreeg een eenvoudige schuldigverklaring, wat betekent dat er geen straf wordt opgelegd, maar dat de schuld wel juridisch wordt vastgesteld.

De nabestaanden van het slachtoffer krijgen een schadevergoeding van in totaal 143.066,09 euro.

Jongetje van 10 sterft onder metalen doel in Kemmel
