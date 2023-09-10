De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, sprak een eenvoudige schuldigverklaring uit tegen de gemeente Heuvelland voor onopzettelijke doding en voor inbreuken op het Wetboek van economisch recht over het uitbaten van speelterreinen.



De zaak draait rond het tragische ongeval waarbij een metalen voetbaldoel op een speelterrein in Kemmel omviel en terechtkwam op een 10-jarig jongetje, dat daarbij om het leven kwam.

Volgens de rechtbank had de gemeente als uitbater van het terrein meer zorgvuldigheid moeten betrachten bij de controle en beveiliging van het materiaal. De gemeente kreeg een eenvoudige schuldigverklaring, wat betekent dat er geen straf wordt opgelegd, maar dat de schuld wel juridisch wordt vastgesteld.

De nabestaanden van het slachtoffer krijgen een schadevergoeding van in totaal 143.066,09 euro.

