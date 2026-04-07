Volleybalploeg Vlamvo helpt studenten UA bij ontwerp sport-bh voor springsporten
Vier masterstudenten productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen hebben de voorbije maanden gewerkt aan een innovatief project. In samenwerking met de West-Vlaamse volleybalploeg Vlamvo ontwikkelden ze een sport-bh op maat van springsporten voor volleybal en basketbal.
Het project ging in oktober 2025 van start onder de naam 'Springstof' en speelt in op een duidelijke nood binnen de sportwereld.
“Binnen de ploeg is de sport-bh wel een ‘dingetje’,” klonk het bij de speelsters van Vlamvo. “Er is weinig variatie en het aanbod sluit niet altijd aan bij onze noden.”
Ook de studenten merkten dat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek bestaat rond sport-bh’s voor intensieve springsporten. “Veel modellen worden ontworpen vanuit mode, niet vanuit prestatie en ondersteuning,” zeggen ze.
Ontwerp op maat
De studenten, Janne Huys, Marte Cornelis, Feiye Berckmans en Merel Gielis, gingen grondig te werk. Ze analyseerden de bewegingen van de speelster van Vlamvo, namen hun lichaamsmaten op, luisterden naar de noden van de speelsters en gingen in gesprek met experten en bedrijven.
Dat resulteerde in een innovatief ontwerp: een sport-bh zonder harde sluitingen op de rug, met verstelbare bandjes vooraan en een stevige klittenbandsluiting. “Zo vermijden we hinder en mogelijke blessures tijdens het spelen.”
Test tijdens Beker van België
Als afsluiter van hun traject mochten de studenten hun prototype testen bij topvolleybalploeg VC Oudegem. De test vond plaats op 10 april, tijdens een training in de AFAS Dome, aan de vooravond van de Belgische bekerfinale.