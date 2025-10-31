Voor de Stadsschouwburg is een nieuwe naam toegevoegd aan de rij Brugse artiesten die een blijvende band hebben met de stad en het cultuurhuis. Benny Scott trad er tientallen keren op en is vooral bekend van het nummer ‘Ken Brugge in m’n erte’, dat uitgroeide tot het Brugs volkslied. Zijn tegel ligt naast die van onder meer Willy Lustenhouwer en Raymond van het Groenewoud.

De zanger is zichtbaar onder de indruk. “Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit mijn naam op een tegel zou zien liggen, naast grootheden,” zegt Scott. “Het overweldigt mij enorm.”