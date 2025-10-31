Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Volkszanger Benny Scott (85) is in Brugge vereeuwigd met een
erkenningstegel aan de Stadsschouwburg. Daarmee krijgt de maker van het bekende ‘Ken Brugge in m’n erte’ een plek op de Brugse 'walk of fame'.
“Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit mijn naam op een tegel zou zien liggen, naast grootheden"
Voor de Stadsschouwburg is een nieuwe naam toegevoegd aan de rij Brugse artiesten die een blijvende band hebben met de stad en het cultuurhuis. Benny Scott trad er tientallen keren op en is vooral bekend van het nummer ‘Ken Brugge in m’n erte’, dat uitgroeide tot het Brugs volkslied. Zijn tegel ligt naast die van onder meer Willy Lustenhouwer en Raymond van het Groenewoud.
De zanger is zichtbaar onder de indruk. “Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit mijn naam op een tegel zou zien liggen, naast grootheden,” zegt Scott. “Het overweldigt mij enorm.”
"Cultureel ambassadeur voor Brugge"
Volgens schepen van Cultuur Nico Blontrock is de eer meer dan verdiend. “Benny Scott is een culturele ambassadeur voor Brugge. Hij heeft veel betekend op muzikaal vlak en het is ook gewoon een toffe mens,” klinkt het.
De erkenning valt samen met de presentatie van een nieuwe biografie over de artiest. Er staan ook hommageconcerten gepland.
Scott blijft bescheiden: “Ik ben blij dat mijn geest en lichaam nog goed zijn. Laat ons hopen dat dat zo blijft.”