In Brugge is de volksjury aangeduid voor het assisenproces rond de zogenaamde ‘bajonetmoord’ in Oostkamp. Donderdag start het proces tegen negen beschuldigden. Drie twintigers staan terecht voor de moord op de 15-jarige Milan uit Brugge. De zaak, die teruggaat tot 2021, loopt minstens tot begin mei.

Het assisenproces draait rond een fatale steekpartij die zich bijna vijf jaar geleden afspeelde tijdens een verjaardagsfeest in Oostkamp. Op de oprit van een woning in de wijk Nieuwenhove werd de 15-jarige Milan neergestoken met een bajonet, een oud wapen dat op een geweer kan worden bevestigd en als steekwapen wordt gebruikt. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Volgens het onderzoek ontstond de dodelijke escalatie nadat Milan en een andere jongeman onverwacht op het feest verschenen. De feiten zouden verband houden met een conflict in de drugscontext.

Nieuws

'Bajonetmoord' Oostkamp: negen jongeren naar assisen voor moord op Milan (15)

Negen beschuldigden voor assisen

In totaal staan negen mensen terecht. De hoofdbeschuldigde, een 23-jarige man uit Oostkamp, zit als enige nog in voorhechtenis en moet zich verantwoorden voor moord. Daarnaast verschijnen nog twee andere jonge mannen voor de jury op beschuldiging van moord.

Zes anderen staan terecht voor onder meer verboden wapendracht en schuldig verzuim, omdat ze volgens het dossier geen hulp boden aan het zwaargewonde slachtoffer. Omdat de feiten nauw met elkaar verbonden zijn, werd beslist om alle betrokkenen samen voor het assisenhof te brengen.

Vandaag werd de volksjury samengesteld: twaalf juryleden en enkele plaatsvervangers zullen het proces volgen. Donderdag gaat het assisenproces officieel van start in Brugge. In totaal worden 69 getuigen verwacht.

De behandeling van de zaak zal naar verwachting duren tot begin mei.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bank bankkaart bankmedewerker fraude phishing

Cybercriminelen misbruiken rouwberichten om gegevens te stelen: “Mensen in rouw zijn emotioneler en minder alert, daar spelen ze op in"
sigaretten

Bijna 1 miljard namaaksigaretten in beslag genomen: West-Vlaanderen en Limburg op kop
Lichaam in duikpak aangespoeld in Westende: "Voorbijganger merkte lichaam op"

Aangespoeld lichaam in duikpak in Westende blijkt 82-jarige Brit
De zande 1

Nieuwe leefgroep in De Zande: meer zorg en begeleiding voor jongeren met zware noden
9 minderjarigen voor rechter na groepsverkrachting van meisje (14) in Kabouterbos in Kortrijk.
Update

9 minderjarigen voor rechter na groepsverkrachting van meisje (14) in Kortrijk: "Ik geloof dat mijn cliënt niet de baarlijke duivel is"
Gevangenis Brugge

Overbevolking gevangenissen: personeel moet niet langer Belg zijn
