In Brugge is de volksjury aangeduid voor het assisenproces rond de zogenaamde ‘bajonetmoord’ in Oostkamp. Donderdag start het proces tegen negen beschuldigden. Drie twintigers staan terecht voor de moord op de 15-jarige Milan uit Brugge. De zaak, die teruggaat tot 2021, loopt minstens tot begin mei.
Het assisenproces draait rond een fatale steekpartij die zich bijna vijf jaar geleden afspeelde tijdens een verjaardagsfeest in Oostkamp. Op de oprit van een woning in de wijk Nieuwenhove werd de 15-jarige Milan neergestoken met een bajonet, een oud wapen dat op een geweer kan worden bevestigd en als steekwapen wordt gebruikt. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.
Volgens het onderzoek ontstond de dodelijke escalatie nadat Milan en een andere jongeman onverwacht op het feest verschenen. De feiten zouden verband houden met een conflict in de drugscontext.
Negen beschuldigden voor assisen
In totaal staan negen mensen terecht. De hoofdbeschuldigde, een 23-jarige man uit Oostkamp, zit als enige nog in voorhechtenis en moet zich verantwoorden voor moord. Daarnaast verschijnen nog twee andere jonge mannen voor de jury op beschuldiging van moord.
Zes anderen staan terecht voor onder meer verboden wapendracht en schuldig verzuim, omdat ze volgens het dossier geen hulp boden aan het zwaargewonde slachtoffer. Omdat de feiten nauw met elkaar verbonden zijn, werd beslist om alle betrokkenen samen voor het assisenhof te brengen.
Start assisenproces
Vandaag werd de volksjury samengesteld: twaalf juryleden en enkele plaatsvervangers zullen het proces volgen. Donderdag gaat het assisenproces officieel van start in Brugge. In totaal worden 69 getuigen verwacht.
De behandeling van de zaak zal naar verwachting duren tot begin mei.