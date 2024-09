Bedoeling is dat ze dan juistere studiekeuzes maken die dus wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het Talentcenter is gevestigd in Flanders Make in Kortrijk dat bedrijven ondersteunt.

Met dit centrum zijn er nu zeven in Vlaanderen. Voka financierde de leerstoel van de UGent om dit te ontwikkelen en haalde de mosterd in Oostenrijk. Met de krapte op onze arbeidsmarkt in het Talentcenter meer dan welkom.