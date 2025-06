In Izegem is vrijdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd aan de Lodewijk De Raetlaan. Een voetganger van 71 uit Izegem is er aangereden door een auto, niet ver van de Kringwinkel. De man is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke. De bestuurder van de aanrijdende wagen, een jongeman van 25 uit Izegem, bleek niet te beschikken over een geldig rijbewijs en legde een positieve alcohol- en drugtest af.