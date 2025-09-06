Een voedselbos is een natuurlijk ecosysteem dat bestaat uit bomen, struiken en planten die eetbaar voedsel opleveren, zoals fruit, noten en kruiden. Het is een manier om landbouw en natuur te verzoenen en tegelijk de biodiversiteit te versterken.



Het voedselbos De Woudezel bestaat al meer dan tien jaar en wordt vaak als voorbeeld aangehaald. Eigenaars Diderik Clarebout en zijn team willen met het festival hun kennis en ervaring delen met iedereen die zelf aan de slag wil.





Ook bezoekers uit het buitenland vonden de weg naar Houthulst. Zo kwam de Nederlandse voedselboseigenaar Tom Hartman speciaal afgezakt om extra kennis op te doen

