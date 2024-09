"Het gaat niet om schillen van fruit of aardappelen, maar om perfect eetbare restjes," zegt Jan Verheyden, woordvoerder van OVAM. "We kennen de hoeveelheid voedselafval in het restafval en in het GFT-afval, dat wogen we af tegen de gemiddelde hoeveelheid die de Vlaming elk jaar uitgeeft aan voedsel." Een gemiddeld Vlaams gezin spendeert elk jaar 6.355 euro aan boodschappen. Tot acht procent daarvan belandt bij het afval, omgerekend zo'n 21,84 kilo.



Daarom lanceert OVAM een campagne. Op de website kan je aan een AI-chatbot vragen een recept te maken met wat er nog in je koelkast ligt. De chatbot is gekoppeld aan een wedstrijd: wie een recept genereert, maakt kans op een exclusief restjesdiner door driesterrenchef Tim Boury. Je vindt er ook tips om minder voedsel te verspillen.