Het Zweedse bedrijf verduidelijkt dat de overeenkomst gebeurt tegen een ondernemingswaarde van ongeveer 175 miljoen Zweedse kronen, omgerekend is dat zo'n 16,5 miljoen euro. Beaulieu verwacht de deal tegen midden februari rond te krijgen. Het Oostenrijks bedrijf levert vezels voor onder meer vloerbekleding en de automobielindustrie.

"Het bedrijf onderscheidt zich door zijn sterke innovatiekracht, ondersteund door een eigen onderzoekscentrum met een unieke pilootlijn", klonk het bij Beaulieu. "Deze infrastructuur maakt het mogelijk om snel prototypes van nieuwe vezels te ontwikkelen en verkort zo ontwikkelingstrajecten aanzienlijk."