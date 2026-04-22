Vlaan­de­ren Wan­delt lokt dui­zen­den naar Zedel­gem, wan­del­sport verjongt

Duizenden wandelaars zakten af naar Zedelgem voor Vlaanderen Wandelt. De plaatselijke wandelclub ‘Vier op een Rij’ organiseerde voor West-Vlaanderen samen met Wandelsport Vlaanderen dé wandeldag van het jaar.

Voor duizenden wandelaars was vandaag een buitenkans om Zedelgem en de ruime omgeving te ontdekken. De geschiedenis van de streek, maar ook de uitgestrekte natuurdomeinen en bossen zorgen voor een gevarieerd wandelparcours. De wandelsport is tevens aan het groeien én verjongen. “Jaren geleden waren de deelnemers vooral jonggepensioneerden die na hun carrière nog een hobby zochten, maar dat is veranderd. We zien heel veel jonge mensen nu. We kunnen dat alleen maar toejuichen”, zegt Wim Verhelst, voorzitter van Vier op een Rij.

De organisatie is met 530 leden een van de grootste wandelclubs van de provincie. De Vlaamse Wandelfederatie telt 80.000 leden, waarvan 20.000 West-Vlamingen.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Siel Vandorpe

Meest gelezen

Ongeval
Nieuws

Trainer en partner van Delfine Persoon betrokken bij ongeval, één persoon zwaargewond
Ongeval woesten 1
Nieuws

Beerkar kantelt tegen woning in Woesten, huis voorlopig onbewoonbaar
Treinongeval Handsame
Nieuws
Update

Persoon aangereden door trein aan overweg in Handzame: treinverkeer heropgestart

