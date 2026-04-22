Voor duizenden wandelaars was vandaag een buitenkans om Zedelgem en de ruime omgeving te ontdekken. De geschiedenis van de streek, maar ook de uitgestrekte natuurdomeinen en bossen zorgen voor een gevarieerd wandelparcours. De wandelsport is tevens aan het groeien én verjongen. “Jaren geleden waren de deelnemers vooral jonggepensioneerden die na hun carrière nog een hobby zochten, maar dat is veranderd. We zien heel veel jonge mensen nu. We kunnen dat alleen maar toejuichen”, zegt Wim Verhelst, voorzitter van Vier op een Rij.

De organisatie is met 530 leden een van de grootste wandelclubs van de provincie. De Vlaamse Wandelfederatie telt 80.000 leden, waarvan 20.000 West-Vlamingen.