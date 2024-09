De bevolkingsdichtheid in Vlaanderen heeft de kaap van de 500 inwoners per vierkante kilometer overschreden. In West-Vlaanderen is dat 384 inwoners per vierkante kilometer. In Mortsel wonen de mensen het dichtst op elkaar, in Lo-Reninge is er de meeste ruimte. Onderaan vind je een tabel mat alle cijfers in West-Vlaanderen.