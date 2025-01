Vlaanderen heeft 34 hectare duinen aangekocht in De Haan. Het gaat om een grote investering van ruim 1,7 miljoen euro. Hoewel de duinen niet meteen bedreigd zijn, zijn ze nu in handen van een private eigenaar. Maar om het beheer te bepalen en maatregelen te nemen, is het volgens burgemeester Wilfried Vandaele belangrijk dat de overheid ze nu heeft aangekocht.