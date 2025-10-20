De nieuwe sluis moet de nautische toegang tot de (achter)haven van Zeebrugge verbeteren en een tweede toegang tot de haven bieden. Zo wil Vlaanderen de economische activiteit en werkgelegenheid in de regio versterken. Tegelijk komt er een nieuwe ontsluitingsweg en worden de verkeers- en leefomstandigheden in en rond Zeebrugge verbeterd.

Het dossier sleept al jaren aan. In 2019 sprak toenmalig minister Ben Weyts over een investering van 1 miljard euro, maar intussen wordt er al gesproken over 3 tot 4 miljard euro. Het project verloopt via de procedure voor complexe projecten, waarbij plannen en vergunningen samen worden voorbereid om het proces te versnellen. Volgens het kabinet De Ridder worden nu "budgetten vrijgemaakt voor bijkomend studiewerk en noodzakelijke sloopwerken". Hoeveel wordt niet vermeld.