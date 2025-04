Vlaams minister-president Matthias Diependaele benadrukt het belang van de samenwerking met Nederland. "In de wereld van vandaag, met alle geostrategische verschuivingen, moeten we kijken: wie zijn onze vrienden? Met wie moeten we samenwerken?"

Sinds de Brexit verlopen de onderhandelingen met Groot-Brittannië over visserij moeizaam. Crevits onderstreept dat Vlaanderen niet alleen staat in deze kwestie. "Onze visserij is sterk afhankelijk van het vissen in Britse wateren. Samen met Nederland en zes andere landen vormen we een front om niet uit elkaar gespeeld te worden."