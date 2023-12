De Panne: Arktos vzw in samenwerking met lokaal bestuur De Panne, SAAMO West-Vlaanderen, LOP Basisonderwijs De Panne, Kind en Gezin, Eerstelijnszone Westkust & Polder, Golfbreker vzw

“Het project heeft als doel om een fysiek ‘Huis van het Kind’ op te richten in De Panne, als dé uitvalsbasis voor het lokale bondgenotennetwerk en een laagdrempelige plek voor gezinnen. Daarnaast streeft het project naar een stevig netwerk van lokale bondgenoten die elkaars aanbod kennen en samenwerken. Het lokale bondgenotennetwerk zal structurele antwoorden bieden op de noden van de gezinnen in De Panne aan de hand van acties en deelprojecten.”



Subsidiebedrag: 155.000 euro





Blankenberge: SAAMO West-Vlaanderen in samenwerking met gemeente Blankenberge, Huis van het Kind, VBS SJSP campus Zuidlaan, GO d’Oefenschool

“SAAMO en de scholen willen inzetten op het belangrijk scharniermoment in de schoolloopbaan (van derde kleuterklas naar het eerste leerjaar) om vroegtijdige schooluitval in de toekomst te vermijden. De algemene doelstelling is om preventief en pro-actief in te zetten op maximale leer- en ontwikkelingskansen van alle kinderen op school en thuis."

Subsidiebedrag: 150.000 euro





Gistel: Rotaryclub Gistel vzw in samenwerking met Huis van het Kind Gistel, stad Gistel (dienst Jeugd) met speelpleinwerking en tienerwerking, kinderopvanginitiatieven en de scholen

“Het project besteedt bijzondere aandacht aan de scharniermomenten bij schoolgaande kinderen tussen 3 en 14, met focus op maatschappelijk kwetsbare gezinnen. We gaan vroegtijdig in dialoog gaan met de kinderen, jongeren en de gezinnen. We versterken de fundamenten van het huidige Huis van het Kind gericht naar de doelgroep 3 tot en met 14 jaar, en we verankeren deze binnen het lokaal bestuur.”

Subsidiebedrag: 195.313,24 euro

Ieper: JOC Ieper vzw in samenwerking met alle basisscholen in Ieper en de deelgemeenten, Huis van het Kind zorgregio Ieper, dienst Welzijn van Stad & OCMW Ieper

“Vanuit het idee van proportioneel universalisme differentiëren we het aanbod van de brugfiguur in schaal en intensiteit naargelang de noden van gezinnen. Deze hulpverlening helpt de drempels die gezinnen ervaren weg te werken. Hierdoor verminderen gezondheids- en welzijnsongelijkheden, die het gevolg zijn van sociale ongelijkheden. Dit vereist acties en samenwerking over diverse domeinen heen. Doel is om het welbevinden van ouders en kinderen op school en thuis verbeteren, met specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen.”

Subsidiebedrag: 149.588,20 euro





Tielt: vzw Poelberg Ommeland (omvat vijf basisscholen gelegen in Tielt) in samenwerking met Vrij CLB Trikant, lokaal bestuur Tielt, Huis van het kind Tielt

“Het bondgenotennetwerk PoelbergOmmeland richt zich op kansarme kinderen (en hun gezinnen) die school lopen in het Tieltse kleuter- en basisonderwijs (zo’n 1.500 kinderen). Het bondgenotennetwerk biedt een stabiel samenwerkingsverband tussen school en welzijn. Het gemeenschappelijke doel is ervoor te zorgen dat alle kinderen maximale kansen krijgen om op te groeien en aanspraak te maken op hun rechten. Daarnaast bevorderen ze de participatie van ouders in het schoolgebeuren.”

Subsidiebedrag: 150.000 euro





Waregem (met focus op wijk Torenhof): vzw Ontmoetingscentra Waregem in samenwerking met vzw De Brug, dienst diversiteit van het Welzijnshuis van Waregem, de jeugddienst, politiezone van Waregem

“Wijk Torenhof is een grote sociale wijk. De wijk is zeer divers, multicultureel, er is veel armoede, er zijn veel problemen en er is weinig sociale cohesie. Deze jongeren hangen zeer vaak op straat rond, sommigen gaan niet meer naar school en werken ook niet. Ze willen de bestaande werking in het ontmoetingscentrum versterken, met het oog op ontmoeten en de rol als ontmoetingsplek. Ze willen die rol uitbreiden, de partners meer betrekken, maar ook de buurt meer betrekken en zich meer richten op het bestaande, reguliere aanbod. Daarnaast willen we een vrijetijdswerking oprichten voor de kinderen en jongeren die ze nu niet bereiken.”

Subsidiebedrag: 200.000 euro