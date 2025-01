Crevits kondigt een investering van 6 miljoen euro aan. In Vlaanderen zijn er momenteel 126 maatwerkbedrijven. Zij kunnen een aanvraag indienden als ze extra mensen kunnen gebruiken. Het doel is om de 200 extra jobs in april toe te kennen, zodat de nieuwe maatwerkers zo snel mogelijk in dienst kunnen treden.

Het uiteindelijke doel van de regering is om in de hele legislatuur minstens duizend extra jobs in de sociale economie te creëren. Daar staat een investering van 30 miljoen euro tegenover. De maatwerkbedrijven zijn actief in verschillende sectoren, waaronder groen- en natuuronderhoud, mailing- en verpakkingsactiviteiten, recyclage, drukkerijen, farma, hout, kunststof- en metaalverwerking, horeca en voeding en renovatiewerken.