Volgens cijfers van Statistiek Vlaanderen over 2024 werkten voltijdse loontrekkenden gemiddeld 41,8 uur. Bij zelfstandigen loopt dat op tot 46,1 uur. De 66 uur van de gemiddelde landbouwer is dus fors hoger.

“Niet normaal”

Een substantieel deel van de werktijd, 8,5 uur, gaat naar administratie. "Voor landbouwers gelden strenge registratie- en rapporteringsverplichtingen en de procedure voor vergunningverlening plus de vele controles zijn bijzonder tijdrovend", zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. "Het is niet normaal dan een boer een volledige dag per week met paperassen moet bezig zijn. De vraag naar vereenvoudiging is groot."

