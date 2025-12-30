2°C
Vlaam­se land­bou­wer werkt gemid­deld 66 uur per week

Landbouwer

Foto Boerenbond

Een gemiddelde werkweek bij Vlaamse land- en tuinbouwers bestaat uit 66 uur, waarvan 8,5 uur besteed wordt aan administratie. Dat blijkt uit een bevraging van de Boerenbond bij 517 landbouwbedrijven.

Volgens cijfers van Statistiek Vlaanderen over 2024 werkten voltijdse loontrekkenden gemiddeld 41,8 uur. Bij zelfstandigen loopt dat op tot 46,1 uur. De 66 uur van de gemiddelde landbouwer is dus fors hoger.

“Niet normaal”

Een substantieel deel van de werktijd, 8,5 uur, gaat naar administratie. "Voor landbouwers gelden strenge registratie- en rapporteringsverplichtingen en de procedure voor vergunningverlening plus de vele controles zijn bijzonder tijdrovend", zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. "Het is niet normaal dan een boer een volledige dag per week met paperassen moet bezig zijn. De vraag naar vereenvoudiging is groot."

Lode Ceyssens

Inkomen

Netto verdient een land- of tuinbouwer maandelijks volgens de bevraging gemiddeld 3.157 euro. Uit de bevraging blijkt dat de gemiddelde periode die een landbouwbedrijf kan overbruggen zonder winst 16 maanden is. Meer dan de helft zegt een moeilijk jaar slecht te kunnen verwerken.

"Dat is opvallend weinig, rekening houdend met de sterke volatiele prijzen en opbrengsten", zegt Ceyssens. "Het betekent dat de minste tegenslag, zeer snel effect heeft op het gezinsinkomen. Amper 23 procent van de bevraagden zit in de veilige zone en zegt voldoende marge te hebben om 2 jaar of meer zonder winst te kunnen overbruggen."

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
