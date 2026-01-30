Het Engels Klooster in de Carmersstraat kampt al een tijdje met lekkende en doorhangende dakgoten. Daardoor dringt water binnen en dat zorgt voor schade. Dankzij de investering kunnen dak- en gootwerken worden uitgevoerd en worden ook de dakkapellen hersteld.

“Waterschade lijkt misschien banaal, maar het heeft al veel monumenten ten gronde gericht”, zegt minister Ben Weyts. “Daarom grijpen we hier nu in, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen het Engels Klooster kunnen blijven bewonderen.”