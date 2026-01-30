© Eelkje Vanderhispallie - Beeldbank Agentschap Onroerend Erfgoed
De Vlaamse overheid investeert 124.500 euro in dringende herstellingswerken aan het Engels Klooster in Brugge. Met de ingreep wil Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts verdere waterschade aan het 17de-eeuwse kloostercomplex voorkomen.
Het Engels Klooster in de Carmersstraat kampt al een tijdje met lekkende en doorhangende dakgoten. Daardoor dringt water binnen en dat zorgt voor schade. Dankzij de investering kunnen dak- en gootwerken worden uitgevoerd en worden ook de dakkapellen hersteld.
“Waterschade lijkt misschien banaal, maar het heeft al veel monumenten ten gronde gericht”, zegt minister Ben Weyts. “Daarom grijpen we hier nu in, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen het Engels Klooster kunnen blijven bewonderen.”
Guido Gezelle
Het ommuurde kloostercomplex werd in de 17de eeuw opgericht door augustinessen uit Leuven en groeide uit van een bescheiden woning tot een volwaardig klooster met kerk, school en tuinen. Priester-dichter Guido Gezelle was er jarenlang geestelijk directeur. Inspecteurs van Monumentenwacht stelden recent vast dat het volledige complex te kampen heeft met waterinsijpeling.
249.000 euro
De geplande werken omvatten het herstellen en vernieuwen van hanggoten en bakgoten, het plaatsen van nieuwe afwateringsbuizen en herstellingen aan de dakkapellen. De totale kostprijs bedraagt 249.000 euro. Vlaanderen neemt via het Agentschap Onroerend Erfgoed de helft daarvan voor zijn rekening, de rest wordt betaald door vzw Engels Klooster. De werken zijn intussen al gestart en moeten tegen midden augustus afgerond zijn.
“Je kan het Verhaal van Vlaanderen niet vertellen zonder religieus erfgoed zoals dit”, aldus Weyts. “Deze plek heeft eeuwen geschiedenis doorstaan. Dan zou het zonde zijn om ze te verliezen door iets als waterschade.”