Daar moet de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester voor zorgen. Die helpt zoeken naar architecturale kwaliteit voor overheidsprojecten. Geïnteresseerde architectenbureaus kunnen zich kandidaat stellen tot 23 februari. Daarna zal SW Plus er drie of vier weerhouden, om dan in het najaar de knoop door te hakken. Wout Maddens, schepen van Wonen Kortrijk: "Ik hamer op de woonkwaliteit enerzijds, want dit is gebouw is uitgeleefd. Maar tegelijkertijd hamer ik op goede architectuur voor sociale huisvesting. Op zich mag er geen stempel staan op de architectuur van sociale huisvesting. De architectuur moet gewoon goed zijn, eigenlijk

mag je het niet zien dat het sociale huisvesting is. Vandaar dat we een beroep doen op de Vlaamse bouwmeester om die kwaliteit in de architectuur van de sociale huisvesting te garanderen."

Het gebouw kan zowel gerenoveerd of vervangen worden. Voor het hele project is een investering van 7 miljoen euro voorzien.