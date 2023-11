Met 'A day in Kiev’ bracht het Vlaams Radiokoor, onder begeleiding van een Oekraïense componist en pianist, gisterenavond in Brugge een eerbetoon aan Oekraïense componisten. De muziek is een vreedzame uiting tegen onrecht en geweld en verbindt mensen over culturen en conflicten heen. Het publiek bestond vooral uit Oekraïners die hier wonen of gevlucht zijn voor de oorlog.