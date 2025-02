In Wervik heeft Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits (cd&v) het startschot gegeven van de nieuwe campagne om werken voor een lokaal bestuur aantrekkelijker te maken. Naar schatting zijn er in Vlaanderen 14.000 vacatures per jaar. Met de campagne via sociale media hoopt de minister dat veel van die vacatures ingevuld raken.