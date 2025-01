De haaientanden die de minister zoekt, komen vaak terecht op het strand van De Haan door het zand dat in het verleden werd opgebracht voor de opspuitingen van het strand. Dit zand komt uit een gebied dat rijk is aan fossielen, waaronder de tanden van haaien die in de zeebodem lagen. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt op zoeken naar een speld in een hooiberg, hebben de zandopspuitingen het makkelijker gemaakt om deze prehistorische schatten te vinden.

"Maar de laatste tijd lijken er steeds minder haaientanden te vinden," geeft De Ridder toe. "Het zand dat gebruikt werd bij de opspuitingen is rijk aan fossielen, maar we moeten er bij toekomstige contracten in september zeker op letten of we in de bestekken rekening kunnen houden met fossielrijk zand.”