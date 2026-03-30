Vlaams Belang vraagt dui­de­lijk­heid over groeps­aan­koop energie

Kimberley Dugardein

Tijdens de provincieraad van 26 maart heeft provincieraadslid Kimberley Dugardein scherpe kritiek geuit op de gang van zaken rond de groepsaankoop energie 2026. Volgens haar schiet vooral de communicatie naar de burger tekort.

Dugardein stelt dat inwoners aanvankelijk de idruk kregen dat zij vrij konden kiezen tussen vast en een variabel energiecontract, maar het bleek dat er een maximum aantal vaste contracten was. “In de praktijk bleek die keuze dus beperkt. Als er een beperking is, moet je dat vooraf duidelijk zeggen”, aldus Dugardein.

Daarna hebben een honderdtal gezinnen alsnog een vast contract toegewezen gekregen na een softwareprobleem. Hoewel Dugardein het positief vindt dat deze fout wordt rechtgezet, roept het volgens haar belangrijke vragen op. “Wie betaalt die fout en wie draagt het risico? Dat blijft onduidelijk.”

Redactie

