De parlementaire fracties van de uiterst rechtse partij verzamelden zondag aan het Groeningenmonument in Kortrijk. Ze herdachten er de Guldensporenslag en de partijkopstukken reikten in speeches de hand "naar eenieder die wél de stem van de Vlaming wenst te vertegenwoordigen". "Met een Vlaams front laten we alle politieke spelletjes achterwege en zetten we onze mensen op de eerste plaats", aldus Van Grieken.





Fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas herhaalde de eis voor een betaalde Vlaamse feestdag. In het vorige regeerakkoord stond de mogelijkheid voor de deelstaten om van hun eigen feestdag een betaalde feestdag te maken, maar een regeling daarover is uitgebleven. Volgens Pas is dat een bewijs dat N-VA "alles wat Vlaams of communautair is kunstmatig van de politieke agenda weghoudt".





En ook de volgende federale regering zal volgens Pas weinig verandering brengen. "De regering van de Nieuwe-Vooruit-Alliantie dreigt een pure besparingsregering te worden, en de communautaire verzuchtingen, waar de Vlamingen een maand geleden massaal voor hebben gestemd, dreigen andermaal in de vuilbak te belanden." Volgens haar kan enkel "een volledige Vlaamse onafhankelijkheid een uitkomst bieden voor het gerechtvaardigde vrijheidsstreven van het Vlaamse volk. Dat is waar Vlaanderen voor heeft gekozen, en dat is het minste dat Vlaanderen verdient!"





Daarvoor moeten de Vlamingen "eindelijk de handen in elkaar slaan en zoveel mogelijk bevoegdheden, en wat ons betreft álle bevoegdheden, naar Vlaanderen halen", stelde ook Kortrijks Kamerlid Wouter Vermeersch.