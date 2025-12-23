5°C
Vlaams Belang-raads­lid zetelt voort­aan als onaf­han­ke­lij­ke: kan gro­te poli­tie­ke gevol­gen heb­ben in Middelkerke

In Middelkerke zal Vlaams Belang-gemeenteraadslid Patrick Meurice voortaan als onafhankelijke zetelen. Hij stapt uit de partij. En dat kan grote gevolgen hebben voor de politiek in Middelkerke.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Vlaams Belang één zetel. Maar Meurice stapt nu uit de partij omdat hij naar eigen zeggen teveel verwijten krijgt en niemand met hem wil samenwerken. 

Coalitiewissel in de maak?

Het is nu maar de vraag of er een coalitiewissel komt in Middelkerke. Want het is geen geheim dat het niet botert tussen burgemeester Jean-Marie Dedecker en coalitiepartner Marc Descheemaecker van N-VA. Meurice zegt dat hij geen schepen wil worden.

Hij wil net als Dedecker niet voor onze camera reageren.

