In de krant De Tijd werd Depraetere zaterdag gevraagd of Tom Van Grieken een racist is. "Ja. Ik vind het opmerkelijk dat die vraag nog wordt gesteld", antwoordde ze. "Hij doet niets anders dan haatzaaien, mensen tegen elkaar opzetten en migranten overal de schuld van geven."

Van Grieken wil naar aanleiding van die uitspraken een klacht wegens smaad en laster en eerroof indienen tegen Depraetere, zo kondigt hij zondag aan.

"Ik heb er geen probleem mee dat Vooruit ons politiek aanvalt, maar iemand zonder aanleiding beschuldigen van racisme is een brug te ver. Hier trekken we dan ook een streep in het zand", zegt Van Grieken. "Depraetere zou beter eerst haar partij op orde brengen en het racismeprobleem bij Vooruit aanpakken."

Van Grieken zal de klacht in de loop van de komende week indienen. Waar en wanneer dat precies gebeurt, wordt nog bekeken met de juridische dienst van Vlaams Belang, zegt een partijwoordvoerder.

"Wij zeggen waar het op staat", reageert Vooruit op de klacht van Van Grieken. "Iemand die dweept met de fascistische complottheorie over omvolking is een gevaar voor onze vrijheid, veiligheid en welvaart."