De Visserijfeesten in Nieuwpoort staan dit Pinksterweekend helemaal in het teken van de Noordzeevis en de garnalen. Bezoekers krijgen tijdens rondleidingen een unieke inkijk in het leven van de vissers, die vaak ’s nachts de zee op gaan om hun vangst binnen te halen.

Ook de vismijn opent haar deuren voor het grote publiek. Voor veel bezoekers is het een eerste kennismaking met de wereld achter de viskraam. Op het feestplein rond de Surcouf is er ook ruimte voor gezelligheid en smaak. Proevers kunnen er genieten van garnalen, mosselen, tong en andere lekkernijen uit de Noordzee.

De feesten sluiten maandag af met een bloemenhulde aan het vissersmonument — een ingetogen eerbetoon aan wie hun leven op zee gaven.