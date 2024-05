Van vrijdag tot zondag tonen vissers hun werkplek en natuurlijk ook de vis die ze vangen. In de vismijn van Nieuwpoort leert het publiek de verschillende soorten kennen. De garnalenvangst aan onze kust viel de laatste tijd tegen en dat dreef de prijs omhoog. "De prijs is nog niet echt gezakt", zegt Sam Zwertvaegher van vissersboot Nautilus. "Maar er zijn wel iets meer garnalen aan het komen op onze kust. Het is traag aan het verbeteren, maar wij gaan nu nog altijd op andere vis gaan vissen, omdat we zo wel wat kunnen vangen."