De kustvisserij en de Oostendse vistrap moeten Unesco immaterieel erfgoed worden. Schepen voor visserij Charlotte Verkeyn in Oostende heeft dat vanmorgen aangekondigd. Met die erkenning zou de kustvisserij net als de Belgische biercultuur of de Oostduinkerkse garnaalvissers te paard een beschermd statuut krijgen bij Unesco. Het nieuwe lokale beleidsplan visserij wil de toekomst van de Vistrap verzekeren.