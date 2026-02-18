13°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Oos­ten­de wil kust­vis­se­rij en de vis­trap door Unes­co laten erken­nen als imma­te­ri­eel erfgoed

Visserij3

De kustvisserij en de Oostendse vistrap moeten Unesco immaterieel erfgoed worden. Schepen voor visserij Charlotte Verkeyn in Oostende heeft dat vanmorgen aangekondigd. Met die erkenning zou de kustvisserij net als de Belgische biercultuur of de Oostduinkerkse garnaalvissers te paard een beschermd statuut krijgen bij Unesco. Het nieuwe lokale beleidsplan visserij wil de toekomst van de Vistrap verzekeren.

De kustvisserij aan zee is een kleine sector geworden. In Oostende gaat het nog om 5 vissersschepen van vier families. Samen houden ze aan de vistrap nog 5 verse visstandjes open. Ooit waren er honderden kustvissers, maar de sector is intussen een stuk kleiner.

Visserij1
Visserij2
Visserij3
Visserij4

Oostende wil met het lokale visserijplan de kleine sector ondersteunen. Zo wil de stad jonge mensen warm maken voor de job van visser en ook in Brussel een gemeenschappelijk standpunt van de kustvissers verdedigen bij de hogere overheden die het gros van de visserijmaatregelen bepalen.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Visserij

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2022-05-03 00:00:00 - Recordhoeveelheid vloeibaar LNG-gas geleverd in Zeebrugge

België importeert recordhoeveelheid Amerikaans gas via Zeebrugge
Deceuninck batibouw belga

Deceuninck blijft voorzichtig door aanhoudende lage vraag
Haven kop vaart kaaimuren roeselare

Roeselare zet stap naar heraanleg Kop van de Vaart
Contract ondertekenen - handtekening

1 op 5 ontslagen in West-Vlaanderen valt op initiatief van de baas
2020-10-23 00:00:00 - Ook cinema's getroffen, maar Kinepolis blijft open

Minder bezoekers en minder winst voor Kinepolis
2021-01-26 00:00:00 - Campings en vakantieparken trekken naar Raad van State

Westtoer raadt toeristen aan om nog snel te boeken: "Nog 12 dagen aan 6% BTW"
Aanmelden