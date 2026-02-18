Oostende wil kustvisserij en de vistrap door Unesco laten erkennen als immaterieel erfgoed
De kustvisserij en de Oostendse vistrap moeten Unesco immaterieel erfgoed worden. Schepen voor visserij Charlotte Verkeyn in Oostende heeft dat vanmorgen aangekondigd. Met die erkenning zou de kustvisserij net als de Belgische biercultuur of de Oostduinkerkse garnaalvissers te paard een beschermd statuut krijgen bij Unesco. Het nieuwe lokale beleidsplan visserij wil de toekomst van de Vistrap verzekeren.
De kustvisserij aan zee is een kleine sector geworden. In Oostende gaat het nog om 5 vissersschepen van vier families. Samen houden ze aan de vistrap nog 5 verse visstandjes open. Ooit waren er honderden kustvissers, maar de sector is intussen een stuk kleiner.
Oostende wil met het lokale visserijplan de kleine sector ondersteunen. Zo wil de stad jonge mensen warm maken voor de job van visser en ook in Brussel een gemeenschappelijk standpunt van de kustvissers verdedigen bij de hogere overheden die het gros van de visserijmaatregelen bepalen.