“Dit vergt enige organisatorische flexibiliteit van onze kant, maar we geloven dat de groepsdynamiek hier het verschil zal maken. De resultaten mogen er zijn: het is een zeer gemotiveerde groep die volledig autonoom werkt. Bovendien is dit nog maar het begin: sommige van de Oekraïense collega's hebben organisatorische en leidinggevende capaciteiten. We laten hen nu groeien in hun huidige rol, maar gaan hen zeker kansen aanbieden als die zich aandienen", zegt Kurt De Cock van Mowi Belgium.

Het is de bedoeling van Adecco om het project ook uit te rollen in andere bedrijven.