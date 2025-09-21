Villa Rozerood beschikt over 14 kamers die volledig zijn aangepast aan de noden van zorgbehoevende kinderen. Het team van verpleegkundigen neemt de medische zorg over, zowel overdag als ’s nachts. “Dat maakt ons bijzonder uniek”, zegt coördinator Bart Devos.

De werking vraagt wel stevige financiële inspanningen. “Elk jaar moeten we ongeveer 600.000 euro bijeen zien te krijgen om de verblijven tegen een democratische prijs aan te bieden”, legt Manu Keirse van Villa Rozerood uit. “Veel gezinnen hebben het financieel al zwaar, want vaak kan een ouder niet meer werken door de zorg voor het kind. Het blijft elk jaar een groot avontuur, maar we slagen er al vijftien jaar in.”

