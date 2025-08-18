Opvallende cijfers uit Ter Groene Poorte in Brugge. Slager wordt meestal aanzien als een ‘mannenberoep’ en meisjes in de klas lijken eerder een uitzondering dan de regel. Maar dit schooljaar ziet de school een andere tendens.
“In het derde jaar dubbele finaliteit – het eerste jaar waarin de volwaardige slagersopleiding begint – verwelkomen we sinds kort meer meisjes dan jongens in de klas”, vertelt Christine Dhondt, algemeen directeur Ter Groene Poorte. “De klas telt zeven meisjes en vijf jongens en dat is echt uitzonderlijk. De voorbije jaren zagen we vaak maar één meisje in een derde jaar. In het derde jaar arbeidsmarktfinaliteit zien we drie meisjes en twaalf jongens. Over alle jaren heen kiezen nu 30 meisjes voor een opleiding tot slager-traiteur. Vorig schooljaar waren dit er 20 dus dat is een stijging van 50 procent.”
Moderne gastronomen
Ook in zijn totaliteit stijgt het aantal leerlingen in de slagerij met een kleine 20 procent, van 95 naar 112 leerlingen. “We plukken de vruchten van de inhoudelijke versterking van onze opleidingen”, legt Christine Dhondt uit. “Binnen de opleiding tot slager trekken we steeds vaker de kaart van innovatie, duurzaamheid en productontwikkeling. We besteden aandacht aan gezonde producten met minder zout en/of vetten, maken van onze slagers moderne gastronomen en bieden met 7de leerjaren tot charcutier en traiteur een aanbod dat perfect aansluit bij de hoge nood aan gespecialiseerde slagers.”