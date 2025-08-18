Ook in zijn totaliteit stijgt het aantal leerlingen in de slagerij met een kleine 20 procent, van 95 naar 112 leerlingen. “We plukken de vruchten van de inhoudelijke versterking van onze opleidingen”, legt Christine Dhondt uit. “Binnen de opleiding tot slager trekken we steeds vaker de kaart van innovatie, duurzaamheid en productontwikkeling. We besteden aandacht aan gezonde producten met minder zout en/of vetten, maken van onze slagers moderne gastronomen en bieden met 7de leerjaren tot charcutier en traiteur een aanbod dat perfect aansluit bij de hoge nood aan gespecialiseerde slagers.”